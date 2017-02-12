اعتقال متظاهرين في نيويورك بتهمة العصيان المدني on February 12, 2017

شنت قوات الأمن الأمريكية، حملة اعتقالات في صفوف متظاهرين مناهضين لسياسة الرئيس دونالد ترامب في نيويورك، بخصوص المهاجرين غير الشرعيين، بتهمة القيام بـ “عصيان مدني”.

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرات واسعة احتجاجا على عمليات توقيف مهاجرين غير شرعيين التي تقودها إدارة الهجرة والجمارك. بينما تظاهر العديد من الأشخاص في مدينة واشنطن، إلا أن الشرطة أقدمت على توقيف عدد منهم بدعوى عدم الإصغاء للتحذيرات والقيام بعصيان مدني في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي الجديد، قد وقع على مرسوم تنفيذي يقضي بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكي، بداعي أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

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