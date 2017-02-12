أسرع لغة في الانتشار لكنها اتُّهمت بالعنصرية.. أشياء لا تعرفها عن الإيموجي on February 12, 2017

الإيموجي أو الرموز التعبيرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل مستخدمي الإنترنت، باختلاف ثقافاتهم أو لغاتهم أو مواطنهم الأصلية.

لكن رغم ذلك، فإن معلوماتنا حول الإيموجي تعد قليلة، فمثلاً: إضافة رمز جديد إلى قائمة الإيموجي ليس أمراً بسيطاً؛ إذ يجب أن توافق منظمة يونيكود غير الربحية عليه.

بعد ذلك يتم نشره من خلال شراكات لتبادل الرموز التعبيرية، مثل تلك التي بين أبل ومايكروسوفت.

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