أبراج سكنية غابات تسبح في السماء on February 12, 2017

المباني الخضراء هي مستقبل العالم للتغلب على التغيرات المناخية والتلوث البيئي والانبعاثات الغازية حيث تشهد مدن العالم حاليا تفكيرا في مباني المستقبل والبديل المطروح رغم انه مكلف فهى المباني صديقة البيئة كما هو الحال في بعض المدن بالولايات المتحدة وايطاليا والصين وفرنسا.

أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو

اشرف المصمم الإيطالي ستيفانو بويري على بناء برجين سكنيين في مدينة ميلانو يضمان 730 شجرة ضخمة، و5000 شجيرة و11 ألف نوع من النباتات البرية. ويعلو البرجان على ارتفاع 111 و80 مترا على التوالي. وسيقوم فريق من المزارعين المختصين بتثبيت الأشجار التي يصل طول أطولها إلى 9 أمتار.

مساحة البرجين تعادل هكتارا من الغابات، ويتباهى المطورون الايطاليون بقدرة مشروعهم على امتصاص كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون وتوفير الطاقة من خلال الاعتماد على الرياح والشمس في توفير الكهرباء.

هذا المشروع تم تصميمه عام 2006 ” وأن فكرة الغابة جالت في ذهني عند مشاركتي في مشروع لزراعة الأشجار المحلية. وقد تخيلت انه مبنى مستوحى من الطبيعة”.

وأطلق على البرجين اسم “بوسكو فيرتيكالي” وهما عبارة عن غابة خضراء عائمة وسط الاسمنت الذي طغى على وسط مدينة ميلانو، كما أن البرجين رمزا للعيشة المستدامة، حيث يقللان من التلوث الناجم عن زحمة السير، والسكان يعيشون في ربيع دائم، حيث تحميهم الأشجار من حرارة الشمس، وسيشاهدون تغير ألوان أوراق الأشجار عن قرب”.

وشدد برونيلو على أن “الأشجار ستكون ملكية عامة، ولا يحق لأحد من السكان الادعاء بان هذه الشجرة أو تلك ملك له”، مضيفا أن السكان ليس لهم الحق في اختيار أنواع الأشجار أو حجمها أو طريقة تثبيتها، لكن لهم حق الاستمتاع بمنظرها والتعايش معها.

وأشار برونيلو إلى أن “السلامة تعتبر عاملاً رئيسيا في المشروع، ففي حال تسببت الرياح بخلع شجرة من أسفلها وسقوطها من ارتفاع كبير فإن العواقب ستكون وخيمة، لذلك قمنا باختبار الأشجار بوضعها تحت تأثير الرياح القوية للتأكد من أنها ملاءمة لهذه المهمة”.

أبراج سكنية مثل الغابات فى ميلانو

باريس خضراء مستقبلاً

كما قدّم المهندس المعماري البلجيكي فنسنت كاليبو ثمانية مقترحات مدهشة لأبراج المستقبل في باريس.

تحسر انبعاثات الغاز في الهواء بنسبة كبيرة مع حلول عام 2050..خطط التصميم المستقبلية منفتحة على المباني صديقة البيئة مثل هذا الخيار الهندسي المتواجد بقوة في مدن عالمية عدة كنيويورك وبكين .وقد لا تكون معالم الابراج المستقبلية منسجمة مع مشهد باريس العمراني الحالي

حيث يعمل فنسنت كاليبو على تنفيذ مقترحاته وتحويل باريس الى المدينة الذكية.من خلال ثمانية أنماط لأبراج خضراء تدمج عناصر مختلفة من الطبيعة والطاقة المتجددة داخل المدينة الكثيفة الحركة.

وصُمّمت المباني بما يوفر توليد الطاقة، وفلترة الضباب الدخاني، وأكثر من ذلك. ومن الابراج المصممة، ستكون هناك أبراج “مضادة للضباب”، “الأبراج الضوئية”، أبراج “قرص العسل”، “أبراج المزرعة”، “أبراج الجبل” و “أبراج الجسر”… مع المباني المستقبلية التي ستُبنى حول مواقع بارزة في جميع أنحاء باريس، من محطة القطار “غار دو نور” إلى منطقة “ماسينا”، قد يكون للعاصمة الاستثنائية وجه جديد!.

الغابات العمودية في الصين

وتعتزم الصين بناء غابات عمودية على شكل أبراج في مدينة نانجينج. ويهدف المشروع الى إنتاج كميات كبيرة من الاوكسجين للتخفيف من عبء التلوث الحالي في شوارع الصين. الابراج الجديدة تنتج اوكسجين سيكون أنظف من الهواء العادي ب 3 آلاف مرة. وأبراج نانجينج تضم 600 شجرة كبيرة، و500 شجرة متوسطة الحجم، و2500 نبتة خضراء.

وبمقدورهذه الأبراج امتصاص نحو 25 طنا من ثاني أكسيد الكربون يوميا. أحد هذه الأبراج يتضمن مكاتب وشققا سكنية من الدور 8 حتى الدور 35. كما سيضم متحفا ومدرسة للعمران الأخضر. وهناك برج بطول 355 قدما سيكون به فندق ومكون من 247 غرفة، وحمام سباحة في الاعلى. الأبراج سوف ينتهي بناؤها العام القادم.

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