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ترامب للرئيس الإيراني روحاني: احترس أفضل لك 

on February 11, 2017


دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى ثورة الخميني.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله إن إيران أظهرت خلال 38 عاما منذ الثورة أنها “ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم.”

وقال ترامب “احترس أفضل لك”.

وفي الثاني من فبراير حذر ترامب إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي واتخذ ترامب موقفا عدائيا تجاه إيران قد يثير التوترات في المنطقة.

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