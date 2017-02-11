السيطرة على حريق في طائرة عراقية بمطار الملك عبدالعزيز

نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار اليوم السبت في السيطرة على حريق محدود اشتعل في أحد إطارت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405.
وقد اندلع الحريق بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة ١٢ ظهراً. كما جاء بصحيفة “سبق”
وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها؛ أبلغ قائدها عن تصاعد الدخان من أحد عجلات الطائرة، وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ الحالة للسيطرة على الحريق المحدود فور توقف الطائرة على جسر الاركاب المتحرك في مجمع صالات الحج والعمرة.
وأكدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين الأعزاء، وتحرص على توفير كل أجراءات الأمن والسلامة حيث تُجري فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار تجارب افتراضية بشكل أسبوعي للتعامل مع الحالات المماثلة في أقصر زمن ممكن حرصًا على سلامة المسافرين.