مناوشات بين طائرة عسكرية صينية وأخرى أمريكية فوق بحر الصين on February 10, 2017

أعلن البنتاجون الجمعة أن طائرة عسكرية صينية اقتربت قبل يومين “بشكل خطر” من طائرة عسكرية أمريكية قرب جزيرة متنازع على سيادتها في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس أن الحادث وقع في 8 فبراير قرب سكاربورو وهي شعب مرجانية متنازع عليها بين الصين والفيليبين.

واقتربت طائرة الدورية البحرية الصينية كي جي-200 إلى حوالى 300 متر من الطائرة العسكرية الأمريكية في مناورة اعتبرها العسكريون الأمريكيون “خطرة”.

وبحسب القيادة الأمريكية فإن الطائرة الأمريكية وهي أيضا طائرة مراقبة بحرية بي3-سي اوريون، كانت تقوم “بمهمة روتينية وفق المعايير الدولية” في “المجال الجوي الدولي”.

وأضاف ديفيس أن الطائرة الصينية “عبرت أمام” الطائرة الأمريكية ما دفع بالأخيرة “إلى القيام بالتفافة مفاجئة”.

وتابع أن ما قامت به الطائرة الصينية “لم يكن مقصودا” على ما يبدو.

وأشار إلى أن واشنطن ستثير الأمر مع بكين “عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية المناسبة”.

وتعتبر الصين كامل بحر الصين الجنوبي تحت سيادتها، لكن دولا مجاورة (الفيليبين وفيتنام وبروناي وماليزيا) لديها أيضا مطالب في هذه المنطقة الشاسعة.

ولتعزيز موقفها نفذت الصين أعمال ردم ضخمة لتحويل شعب مرجانية وجزر صغيرة إلى جزر اصطناعية أقامت فيها مدارج هبوط طائرات وموانئ وبنى تحتية عسكرية.

وقامت دول أخرى بأعمال تهيئة مشابهة لكن بحجم أقل.

ولا تتخذ واشنطن موقفا واضحا من هذا النزاع لكنها تعتبر أنه يتعين حله بالدبلوماسية وليس بسياسة الأمر الواقع العسكري.

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