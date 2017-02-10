عاجل.. اشتعال النار في طائرة مدنية في نيويورك on February 10, 2017

عاجل.. اشتعال النار في طائرة ركاب بمطار جون كينيدي بأمريكا.

أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، باشتعال النار في طائرة ركاب بمطار جوني كيندي في مدينة نيويورك بأمريكا.

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