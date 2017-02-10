ظاهرة فلكية فريدة يشهدها العالم الجمعة on February 10, 2017

سيشد العالم يوم الجمعة ظاهرة فلكية فريدة تُعرف باسم “القمر الثلجي” تحدث، في شهر شباط، وتستمر مدة 4 ساعات تقريبا.

وبعد بضع ساعات فقط من حدوث خسوف القمر “القمر الثلجي”، الذي يظهر عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، سيكون المذنب 45P ” مذنب السنة الجديدة”، في أقرب نقطة له من كوكب الأرض.

وسيظهر الخسوف القمري عندما يمر القمر من المنطقة الخارجية لظل الأرض، المعروفة باسم “شبه الظل”، حيث قد يُلاحظ خفوت ظاهري لبريق القمر عند توقيت الذروة العظمى “منتصف الخسوف”.

ولكن لن يختفي القمر بشكل كلي في هذه الظاهرة الفريدة، لأن أشعة الشمس ستضيئ سطحه، لذا سيبقى القمر مضاء بالكامل في كافة مراحل هذا الخسوف ليبدو وكأنه كتلة من الثلج.

ويمكن للمتابعين في أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا رصد هذه الظاهرة على الجهة الجنوبية من السماء في وقت متأخر من الليل، أما سكان أمريكا الجنوبية وأميركا الشمالية والوسطى، فيمكنهم التمتع بمشاهدة “القمر الثلجي” من جهة الشرق.

وقالت ناسا عبر موقعها الرسمي: “سيكون المذنب 45P في أقرب نقطة له من كوكب الأرض، يوم 11 شباط، وذلك على بعد 7.4 أميال، ويتحرك بسرعة عالية، وسيظهر مجددا في عام 2022”.

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