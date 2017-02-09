30 عاما في السجن لمخطط هجوم مستوحى من داعش في تكساس on February 9, 2017

قضت محكمة أميركية فدرالية الأربعاء بسجن رجل أميركي 30 عاما بعدما أدانته بالتخطيط لهجوم استهدف في 2015 مركزا في ولاية تكساس كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ونفذه شريكان قتلا خلال الهجوم.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن هيئة المحلفين في المحكمة وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) الأميركي المولود في الولايات المتحدة، مذنبا بتهم تقديم الدعم لتنظيم داعش والتآمر بهدف ارتكاب جرائم قتل إضافة إلى تهم عديدة أخرى.

وبحسب الوزارة فإن هذه أول محاكمة تجري على الأراضي الأميركية أمام هيئة محلفين للنظر في هجوم مستوحى من التنظيم المتشدد.

وبحسب الوزارة فإن عبد الكريم كان العقل المدبر للهجوم إذ أنه هو الذي اختار الهدف ووفر الأسلحة لشريكيه التون سيمبسون ونادر صوفي اللذين نفذا الهجوم وقتلا خلاله.

وأضافت أن الشركاء الثلاثة “عبد الكريم وسيمبسون وصوفي خططوا لمهاجمة قواعد عسكرية وجنود ومعارض تجارية والسوبر بول ومسابقة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد”.

وأوضح المدعي العام أن الشركاء الثلاثة كانوا يؤيدون تنظيم داعش.

وفي الثالث من أيار/مايو 2015، قتلت الشرطة مسلحين أطلقا النار في ضاحية دالاس في ولاية تكساس بالقرب من مركز يستضيف مسابقة لرسوم كاريكاتور للنبي محمد دعي إليه النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الذي انتج فيلما في 2008 ربط بين الإسلام والإرهاب.

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