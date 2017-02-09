عاجل: حاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل قبل قليل

عاجل: مجموعة كبيرة من الحاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل قبل قليل، وسط حراسة مشددة من الجيش الاسرائيلي .
هذا في وقت هاجمت قوات اسرائيلية، مؤتمراً للحملة الدولية “الجيتو” والمطالبة باخلاء المستوطنين من قلب الخليل وازالة كافة الاغلاقات منها.
وكانت القوى السياسية والوطنية، قد نظمت مؤتمراً في مدرسة قرطبة الاساسية المختلطة والمتاخمة للبؤرة الاستيطانية “الدبويا” وسط الخليل، لاعلان عن اطلاق الحملة تزامناً مع الذكرى 23 لمجزرة الحرم لاابراهيمي، وتكريماً لطلبة المدرسة وهيئتها التدريسية.
واضاف، الحملة هي وطنية وتهدف لطرد المستوطنين وتعزيز صمود المواطنين في الاحياء الفلسطينية الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال ومستوطنين، وحماية للمسجد الابراهيمي ومنع استمرار تهويده.