البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس وزراء كندا الإثنين المقبل on February 9, 2017

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في 13 فبراير (شباط) بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وقال بيان للمكتب الرئاسي الأمريكي “يرغب الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ترودو في عقد لقاء بناء حول تقوية العلاقات بين دولتينا”. وسيكون ترودو ثالث زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض بعد اجتماعه الأسبوع الماضي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ومن المنتظر أن يلتقي غداً برئيس الحكومية الياباني شينزو آبي. ومنذ توليه السلطة في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي، يصر ترامب على ضرورة إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية، التي تضم كندا والمكسيك، لحماية مصالح الولايات المتحدة. وتعد كندا ثاني شريك تجاري للولايات المتحدة بإجمالي استثمارات يبلغ 662.7 مليون دولار في عام 2015، خلف الصين. وكان آخر اتصال بين الجانبين في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع ترودو لتقديم التعازي في ضحايا هجوم على مسجد بمدينة كيبك خلف ستة قتلى وثمانية جرحى.

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