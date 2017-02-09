إيران تنفي إطلاق صاروخ جديد on February 9, 2017

نفى وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إطلاق طهران صاروخا جديدا.

وقال دهقان: “هذه التقارير عارية عن الصحة، وإن ذلك لم يحدث”، بحسب ما جاء في بيان نشر في موقع وزارة الدفاع الإيرانية ،اليوم الخميس.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية قد أشارت سابقا إلى أن إيران أطلقت الأربعاء صاروخا قصير المدى من نوع “مرصاد” (أرض – جو) من منصة شرقي العاصمة طهران، موضحة أن الصاروخ سقط على بعد 56 كم من موقع إطلاقه.

وقبل ذلك أشارت “فوكس نيوز” نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت في 29 يناير صاروخا باليستيا متوسط المدى، مضيفة أن قرار الأمم المتحدة رقم 2231 يدعو إيران إلى تجميد عمليات الإطلاق.

وردت واشنطن على ذلك بتوسيع عقوباتها ضد إيران وكذلك “حزب الله” اللبناني، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون “طيبا” بالنسبة لطهران كسابقه باراك أوباما.

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