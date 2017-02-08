العثور على مغارة جديدة فيها بقايا مخطوطات البحر الميت on February 8, 2017

للأسف لم يعثر علماء الآثار خلال أول أعمال حفريات تنفذها مجموعة من علماء الآثار في الستين سنة الأخيرة في مغارات شمال غرب البحر الميت للبحث عن مخطوطات جديدة.

ولكن على الأقل هذا يفتح الباب ويؤكد أنه لا يزال هناك الكثير ليكتشف في هذه المغارات.

يذكر أن بداية اكتشاف المخطوطات كانت عام 1947 وذلك صدفة على يد بعض الرعاة من بدو التعامرة، واستمر التنقيب عنها، واكتشف باقي المخطوطات عام 1958.

وتعتبر مخطوطات البحر الميت أو كما يطلق عليها أيضا مخطوطات قمران الكنز الثقافي الأهم لدولة إسرائيل. وهي عبارة عن مخطوطات كتبت باليد وهي تصف حياة وعادات طائفة يهودية تدعى الأسينية وتعود لأكثر من ألفي عام. وتلقي المخطوطات الضوء على عدد من العادات الرئيسية للطائفة اليهودية. كما وتعتبر هذه المخطوطات مصدرا مهما للمسيحيين، وهي بمثابة أقدم نسخ للكتب الدينية اليهودية التي كتبت باللغة العبرية.

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