إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حريق بمجمع كيميائي في إسبانيا on February 8, 2017

أفادت صحيفة «ABC»، بأنه تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من المجمع الصناعي في محافظة فالنسيا الإسبانية، إثر اندلاع حريق قوي.

وقالت الصحيفة، إن «إنفجارا قويا وقع في مؤسسة «Indukern» في مدينة باتيرنيه في إسبانيا، التي تعمل في مجال إنتاج الكلور، وذلك عندما قام أحد العاملين بسكب ونقل منتجات كيميائية».

وبعد الانفجار اندلع حريق كبير، وانتشر دخان كثيف، وسمعت بعد ذلك سلسلة من الانفجارات، وانتقلت النيران إلى المنشآت القريبة المجاورة، ما ألحق الضرر بحوالي 6 بنايات حتى الآن.



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وشوهدت أعمدة الدخان على بعد عدة كيلومترات، ووصل ارتفاع ألسنة اللهب إلى 50 مترا . وتم تطويق مكان الحادث ولكن الرياح القوية أعاقت رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.ونصحت السلطات المحلية، سكان المنطقة بعدم مغادرة منازلهم، وإغلاق الأبواب، وأنظمة التهوية الخارجية، لتفادي سموم الدخان.