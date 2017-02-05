اسماء شركات شخصيات لبنانية وإيرانية طالتها عقوبات أمريكا on February 5, 2017



نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، أسماء شركات وأشخاص ضمن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على شركات وأشخاص إيرانيين وأجانب شملت 13 شخصا، منهم لبنانيان، و12 شركة منها أربع شركات لبنانية.

وجاءت أسماء الشركات والأشخاص في موقع وزارة الخزانة كالتالي:

يحيي الحاج، مواليد 1959 لبنان

عبدالله اصغرزادة، مواليد 1968 إيران

تني داريان، مواليد 1979 طهران، إيران

حسن دهقان إبراهيمي، مواليد 1961 ديزفول، إيران

محمد عبدالامير فرحات، مواليد 1969 لبناني من مواليد الكويت

محمد مقام، مواليد 1970 إيران

کامبيز رستميان، مواليد 1960 إيران مقيم في الكويت

علي شريفي، مواليد 1966 طهران، إيران

کين جيانوآ، مواليد 1979 الصين

ريتشاد يو، مواليد 1974 مكان الولادة غير محدد

مصطفي زاهدي، مواليد 1978 مكان الولادة غير محدد (الإسم إيراني)

قدرت زرگري، مواليد 1944، مكان الولادة غير محدد (الإسم إيراني)

کارول جو، مواليد 1982، مكان الولادة غير محدد

الشركة التجارية المحدودة للشحن — مدينة تشينغ دائو في ولاية شاندونغ الصين

شركة النجم الشرقي (للهواتف النقالة) –طهران، شارع بخارست، زقاق 15، الطابق الثالث، الوحدة رقم 5

شرکة اروين دانش آرين — طهران، شارع کاركر، شارع فرصت شيرازي، الطابق الخامس، رقم 78

الشركة ماهر التجارية والبناء– بيروت، لبنان

شركة ميراج التجارية والهندسية– بيروت لبنان

شرکة ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية– لبنان

شرکة ام كي إس الدولية — طهران، شارع فاطمي، شارع باباطاهر، الوحدة رقم 4

شركة نينغبو القرن الجديد للإستيراد والتصدير– مدينة جيانغبئي في محافظة تشجيانغ شرقي الصين

شركة الأفق الأخضر البحري (افق سبز دريا) — طهران، شارع بهشتي، خالد استانبولي، شارع 15،

الرقم 18، الوحدة 4

شرکة ريم للأدوية — بيروت، لبنان

شرکة رويال مرواريد

شرکة “زيست تجهيز پويش” (أجهزة المسح الضوئي البيئية) — طهران، شارع مطهري، شارع فجر،

زقاق أفشار، الوحدة 16.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في آخر تحديث للقائمة الاسم التالي:

ميلوراد دوديك، مواليد 1959 البوسنة والهرسك.

ولم يتم إلغاء القائمة رغم إلغاء بعض العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1.

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