هجوم اللوفر: المشتبه به مصري وصل الشهر الماضي الى فرنسا on February 3, 2017

(وكالات) – أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، عن وقوع حادث أمني خطير عند متحف اللوفر في باريس

وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن جنديا فرنسيا فتح النار بعد تعرضه لمحاولة طعن عندما حاول مهاجم اقتحام متحف اللوفر.

وفى لندن، قالت صحيفة «ميرور» أنه تم استدعاء قوات شرطة مسلحة إلى متحف اللوفر الفرنسي الأشهر.

وأشارت الى إغلاق المتحف ومركز التسوق الواقع جواره، وأفادت تقارير إخبارية أن جندياً أطلق النار على رجل هاجمه بسكين وأصابه.

وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملاً حقيبة يد.



وقال موظف بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن السلطات طلبت من الزوار البقاء داخل المتحف، مشيرا إلى أنه لايتم السماح لأي احد بدخوله أوالخروج منه.

هذا وأكد محافظ باريس، أن الرجل المسلح بساطور على الأقل «اندفع»، باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو «يطلق تهديدات» ويهتف «الله أكبر».

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر مقربة من التحقيق أن المشتبه به مصري وصل باريس يناير الماضي.

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