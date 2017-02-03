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عاجل: قرار ترامب في موصوع الهجرة يتوقف بسبب قاضية

on February 3, 2017

أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأمريكية أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.
وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر أمس الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم للتنفيذ “يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة” بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير كانون الثاني.

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