ترامب مغردا: إيران تلعب بالنار.. لست طيبا كأوباما.. وإيران ترد on February 3, 2017

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير إيران، واعتبر أنها “تلعب بالنار”، بعد تجربتها صاروخا باليستيا مؤخرًا، وقال إنه ليس طيبا كسلفه باراك أوباما الذي قاد القوى العظمى الست لإبرام الاتفاق النووي مع طهران.

وكتب ترامب، في تغريدة على “تويتر”: إيران تلعب بالنار، ولا تقدر كم كان أوباما لطيفا معهم، وأنا لست كذلك”.

وفي غضون دقائق، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على “تويتر”، وكتب: “إيران لا تعبأ بالتهديدات حيث نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب، ولكن يمكننا الاعتماد فقط على وسائلنا في الدفاع”.

وقال مصدر -طلب عدم نشر اسمه- إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على نحو 8 كيانات إيرانية أو “تدرجها” في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ونحو 17 في أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية طبقاً لأمر تنفيذي أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حذر، أمس الخميس، من أن كل الخيارات “مطروحة على الطاولة” فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية

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