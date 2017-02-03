البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران ليس في مصلحة أمريكا on February 3, 2017

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، العقوبات الأخيرة على إيران توضح أن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض على الاستمرار في الرد بالشكل المناسب ضد أي تجاوزات إيرانية، والعقوبات الأخيرة لن تكون الأخيرة.

وتابع: “صحيح أن توقيت العقوبات الأخيرة على إيران جاء ردا على التطورات مؤخرا ولكنه كان قيد الدراسة من قبل”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة فرضت عقوبات اقتصادية على 13 شخصا و12 شركة في إيران بعد أيام من إجراء طهران اختبار صاروخ باليستي وأنشطة أخرى.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإن بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية، التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم، مقراتهم في الإمارات العربية المتحدة، ولبنان والصين.

التعليقات