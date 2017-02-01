نسبة الإعتداءات الجنسية تزايدت في الجيش الإسرائيلي on February 1, 2017

كشف تقرير جديد أمس أنه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20 في المائة تقريبا، في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي. ويعتمد التقرير على معطيات مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية. ويدعي جيش الاحتلال أن الارتفاع نجم عن زيادة الوعي بشأن تقديم شكاوى في الموضوع وليس بالضرورة عن ارتفاع بنسبة الاعتداءات في الواقع. ويستدل من المعطيات أنه مقابل 686 بلاغا حول الاعتداءات الجنسية في الظروف العسكرية (أي التي وقعت في الوحدات العسكرية او نتيجة التعرف على رجال الجيش) في 2015، تم في 2016 تسجيل 802 بلاغ. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد البلاغات حول الاعتداءات الجنسية في الظروف المدنية (الاعتداءات الجنسية داخل العائلة خلال إجازة من الجيش او قبل الخدمة العسكرية). ففي عام 2015 تم تسجيل 415 بلاغا مقابل 527 في 2016. وتشمل التقارير التي تصل الى مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية، كل شكوى تصل من جندية او جندي على خلفية جنسية، حتى وان لم يصل البلاغ الى مستوى ارتكاب مخالفة جنسية كما يحددها القانون. ويتبين من تحليل المعطيات ان حوالي نصف الشكاوى التي وصلت في 2016، تتعلق باعتداءات جنسية في الجيش ضد جنود في الخدمة الالزامية. وتم تقديم 22% من الشكاوى ضد ضباط وجنود في الخدمة الدائمة. ويستدل أن حوالي ربع الضباط الذين تم تقديم شكاوى ضدهم هم برتبة رائد وما فوق، بينما تم تقديم ربع آخر من الشكاوى ضد ضباط حتى رتبة نقيب. وحسب معطيات جيش الاحتلال فان نحو 10% فقط من التقارير تصل الى التحقيق والعلاج القانوني. ورغم الارتفاع المتواصل في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش وخارجه، إلا أن عدد التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية في هذا الشأن لا تزال مستقرة. ففي السنوات السبع الأخيرة تراوح العدد بين 125 الى 144 تحقيقا. ومن بين التحقيقات التي بدأتها الشرطة العسكرية في 2015، التي بلغت 125 تحقيقا، كان هناك 12 تحقيقا بشبهة الاغتصاب، وهذا العدد زاد بنسبة كبيرة عن السنوات الست السابقة، حتى بلغ المعدل المتوسط حوالي 5.5 ملفات في السنة. يشار الى أنه بخلاف الشرطة فإن الجيش يواجه الظاهرة ويعمل على مواجهتها بشفافية، بينما الشرطة الإسرائيلية تواصل تورط الكثير من قادتها بفضائح واعتداءات جنسية خاصة من قبل النخب بحق شرطيات مبتدئات يتعرضن للاستغلال والابتزاز.

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