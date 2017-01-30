ظهور سفينة بعد 90 عاما من اختفائها في مثلث برمودا.. ماذا وجد بداخلها؟ on January 30, 2017

مثلث برمودا حير الكثير من العلماء في جميع أنحاء العالم، ولم يستطع أحد حتى الآن إيجاد حل لهذا اللغز الغريب الذي حير الجميع على وجه الأرض، هذه المنطقة الغريبة التي عرفت باسم (مثلث الشيطان) أو مثلث برمودا)، والتي لا تستطيع أي سفينة أن تقترب منها، وكذلك كما زعم الكثير أن الطيران ذاته لا يستطيع أن يحلق فوق هذه المنطقة.

ويبدو أن كل ما يقال عن هذه المنطقة حقيقي، وذلك بعد هذا الخبر الغريب والمفاجئ الذي أعلنه خفر السواحل الكوبية، حيث أكد خفر السواحل أن هناك سفينة عادت للظهور مرة آخرى بعد اختفائها 90 عاما، وقد أكد خفر السواحل أنه من المتوقع أن تكون هذه السفينة هي نفسها السفينة (إس إس كود تو باك سي) والتي اختفت في عام 1925 في منطقة مثلث برمودا.

وقد أكد خفر السواحل الكوبي أنه تم رصد هذه السفينة بالقرب من أحد المناطق العسكرية المحظورة، وأكد أنه قام بمحاولات عديدة للتواصل مع طاقم السفينة ولكنها لم تنجح، فقاموا بالذهاب إليها وعندما وصلوا إليها وقاموا بالصعود إليها وجدوها مملوءه بالتماثيل الذهبية القديمة، وعندما قاموا بتفتيشها وجدوا دفتر القبطان والذي أكد على أنها هى السفينة المفقودة في مثلث برمودا.

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