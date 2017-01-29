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 حطام مروحية امريكية في منطقة الانزال الامريكي في البيضاء

on January 29, 2017

مروحية امريكية

قال مصدر محلي عراقي في محافظة البيضاء انه تم العثور على حطام مروحية اميركية في منطقة البيضاء حيث تم السهوم في يكلا قيفة بعد عملية الانزال الامريكية .

واضوح المصدر ان طائرات أخرى استهدفت المروحية الامريكية بعد عجزهم عن إصلاحها.
المصدر اكد ان من بين القتلى عبدالرؤوف وعبدالإله وسلطان الذهب وسيف النمس والبغدادي و6 نساء و13 أجنبيا وجندي أميركي .

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