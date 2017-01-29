ترامب يرد على قاضية واقترح شراء نيويورك تايمز او اغلاقها on January 29, 2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على حسابه على تويتر أن أمريكا تحتاج إلى “حدود قوية” و”عمليات تدقيق مشددة”، وذلك ردا على قرار قاضية أمريكية بشأن المرسوم الذي أصدره حول الهجرة.

وكتب في تغريدته “بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن”.

وأضاف ترامب، “انظروا ما يحدث في أوروبا وفي الواقع في العالم – فوضى تامة!”.



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ويبدو أن رد فعله ناجم عن تغطية صحيفة “نيويورك تايمز” لهذه القضية، إذ خصها بأول تغريدة صباحية ليصفها بأنها تنشر “معلومات خاطئة” مقترحا أن يتم إعادة شراء الصحيفة “لتنظيمها أو لاغلاقها بكرامة”.وكانت قاضية فدرالية في بروكلن أمرت بعد شكاوى رفعتها جمعيات عدة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بوقف إبعاد رعايا من سبع دول مسلمة شملها المرسوم الرئاسي هي إيران والعراق واليمن والصومال وليبيا وسوريا والسودان، يحملون أوراقا تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.