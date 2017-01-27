ترامب: قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي لأمريكا «مشترك» on January 27, 2017



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إلغاء زيارة الرئيس المكسيكي لواشنطن تم اتخاذه بصورة مشتركة من الجانبين، وأضاف ترامب، خلال اجتماع مع النواب الجمهوريين بالكونجرس في فيلادلفيا “اتفقت ورئيس المكسيك على إلغاء اجتماع مقرر لدينا الأسبوع المقبل”.

وقال ترامب: “إذا لم تعامل المكسيك الولايات المتحدة بشكل نزيه مع الاحترام، فإن هذا الاجتماع سيكون غير مثمر، وسأسلك طريقاً مختلفاً، ليس لدينا أي خيار آخر”، وأضاف: المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أنه سيتم بحث تحديد موعد آخر للاجتماع، مضيفاً “سنحافظ على خطوط الاتصال فيما بيننا”.



التعليقات

وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في وقت سابق اليوم لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان مقرراً عقده يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، وذلك عقب سلسلة من الاستفزازات التي صدرت من جانب واشنطن، حسبما أعلنت الرئاسة المكسيكية اليوم الخميس.وأعلن مكتب الرئيس نييتو اليوم أنه جرى إلغاء اجتماع البيت الأبيض، وأمر ترامب أمس الأربعاء “ببناء سور مادي كبير على الحدود الجنوبية على الفور”، وأمر أيضاً باعتقال الأشخاص المتواجدين في البلاد بشكل غير شرعي وترحيلهم، وانتقد بينيا نييتو في وقت متأخر من الأمس سياسة الحدود التي يتبناها ترامب.