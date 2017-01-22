قتلى… بأول هجوم أمريكي برئاسة ترامب on January 22, 2017

قُتل ثلاثة يشتبه أنهم أعضاء في جناح تنظيم القاعدة باليمن يوم الأحد. وقال مسؤولون محليون إنهم يعتقدون إنهم قتلوا في هجومين منفصلين بطائرتين أمريكيتين بدون طيار.

وإذا تأكد الأمر فسيكون أول هجوم من نوعه منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن رجلين قتلا إثر سقوط صاروخ على سيارة كانا يستقلانها في محافظة البيضاء بجنوب اليمن.

وقال مسؤول وشيوخ قبائل إن رجلا ثالثا يشتبه بانتمائه للقاعدة قًتل في هجوم آخر على سيارة بنفس المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة عشرات الضربات بطائرات بدون طيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبر أحد أخطر أجنحة التنظيم المتشدد.

ولم ترسم إدارة ترامب بعد ملامح سياسة واضحة لضربات الطائرات بدون طيار لكن ترامب قال إنه سيدعم التصعيد في قتال الجماعات الإسلامية المتشددة.

ودأبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على استخدام الطائرات بدون طيار في مهاجمة تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعات متشددة أخرى في سوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان وغيرها.

وأسفر البرنامج المثير للجدل عن سقوط قتلى من المدنيين وانتقدته جماعات معنية بحقوق الإنسان.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحرب الأهلية اليمنية لانتزاع موطئ قدم له باليمن.

وقتل عدد من قادة التنظيم في ضربات طائرات بدون طيار في السنوات القليلة الماضية كان آخرها في ديسمبر كانون الأول.

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