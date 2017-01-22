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حافلة للتلاميذ تحترق وتسفر عن 16 قتيلا في ايطاليا

on January 22, 2017

لقي 16 تلميذا و أصيب 39 آخرين، أمس السبت، في حادث احتراق حافلة لنقل التلاميذ بالقرب من مدينة فيرونا المتواجدة شمال إيطاليا. و ذكرت مصادر إخبارية إيطالية أن الحافلة التي كانت تقل تلاميذ قادمين من هنغاريا في رحلة مدرسية تعرضت لحادثة سير خطيرة نتج عنها اندلاع النيران.
و أضافت المصادر نفسها أن أعمار الثلاميذ ضحايا الحريق تتراوح بين 14 و18 سنة.

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