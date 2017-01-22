ترامب يستمع للقرآن: زوجته تصرف انتباهها.. والقارئ يمرر رسالته on January 22, 2017

قرأ الإمام محمد ماجد، المدير التنفيذي لتجمع المسلمين في دالاس، آيتين من القرآن الكريم، خلال القداس الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس وعائلتيهما في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن السبت.

وتلا الإمام ماجد، وهو شخصية معروفة في واشنطن، على مسامع ترامب، بالعربية قوله الله تعالى: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير” (الحجرات/13).

وفي موضع آخر من المراسم، التي حضرها 26 شخصية يمثلون ديانات مختلفة، قرأ ماجد قوله الله تعالى: “ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين” (الروم/22).

ويُعد حضور الرئيس الجديد لقداس السبت في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية.

وترجم الإمام ماجد، الذي لقيت مشاركته في هذه الفعالية انتقادا كبيرا في أوساط المسلمين في الولايات المتحدة، الآيتين إلى اللغة الإنجليزية فور تلاوتهما باللغة بالعربية.

ورأى بعض المحليين في قراءة هاتين الآيتين تحديداً رسالة سياسية أراد ماجد تمريرها إلى الرئيس الجديد، وسط تصريحاته السابقة ضد المسلمين وعدم شعورهم بالثقة في ترامب الذي دعا إلى منعهم من دخول أميركا وإنشاء سجل أمني خاص به.

التعليقات