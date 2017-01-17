30 عضوا بالكونجرس الأمريكي يعتزمون مقاطعة تنصيب ترامب on January 17, 2017

أعلن 30 عضوا بالكونجرس الأمريكي مقاطعتهم لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والمقرر له يوم “الجمعة” المقبل، اعتراضا على ما وصفوه بسياساته وتضارب المصالح التجارية مع منصبه الجديد وصلاته، المزعومة، مع روسيا.

وقال النائب مارك ديسولنير، عن ولاية كاليفورنيا، إنه لن يشارك في مراسم أداء ترامب اليمين الدستورية بسبب “انتهاك ترامب للدستور الأمريكي من خلال إمبراطوريته التجارية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف ديسولنير، أن الاختلافات الأيديولوجية ليست هي السبب في مقاطعة حفل التنصيب، ولكن السبب هو انتهاك ترامب للقانون من خلال تضارب مصالحه التجارية مع المنصب الرئاسي، حسب تعبيره.

ويعتزم بعض النواب الآخرون، ممن قرروا مقاطعة حفل التنصيب أيضا، المشاركة في مسيرة احتجاجية سيتم تنظيمها يوم “السبت” المقبل، والتي سيطالبون فيها بالمساواة العرقية والحماية البيئية وحقوق المرأة.

وتأتي تلك المسيرة المقررة والتي ستنظم عقب يوم واحد من تنصيب ترامب رسميا رئيسا جديدا للولايات المتحدة، احتجاجا على تصريحاته خلال حملته الانتخابية.

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