مارك يخطط لرئاسة أمريكا on January 17, 2017



مارك يخطط لرئاسة أمريكا

17 يناير، 2017 مجتمع أضف تعليقا

كشف مصدر مقرب من مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن الخطط الخفية لمالك الموقع الاجتماعي الاشهر في العالم.

المصدر أوضح أن مارك يعمل على تحقيق أهداف سياسية في الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن شغفه للقيادة ليس له حدود وأنه يسعى لكي يصبح ”إمبراطورا.”

المصدر قال في حديث مع صحيفة دايلي ميل البريطانية إن الملياردير الأمريكي يخطط إلى الترشح الانتخابات الأمريكية. على الرغم من عدم صدور أي تصريحات على لسان زوكربيرج، تكشف عن ترشحه، إلا أن أصدقائه يرجحون أنه سيترشح سَنَة 2024، عندما يبلغ 40 سنة.



ورَسَّخَ أصدقاء زوكربيرج المقربون، الملياردير البالغ من العمر 32 عاما، لأن العمل السياسي يناسبه ويعد نفسه للعمل بعيد عن المجال الإلكتروني.وأضاف نفس المصدر أن مؤسس الفيس بوك، خلق للقيادة، وانه يرغب في أن يصبح إمبراطورا، مشيرا إلى أن مارك يظهر ذلك جليًا، في تعاملاته مع أقرانه.وكشف ذات المصدر أن مارك مولوع بالتاريخ اليوناني وأساطيره وأنه يظهر ذلك في أسلوب إدارته لشركته العملاقة. كما كشف نفس المصدر أن مارك يملأ غرف العاملين في مقر شركة facebook، بعبارات الفيلم التاريخي “طروادة” وأنه ودائمًا ما كان يطلب من العمال الجدد بأن يجيبوا على سؤال “لماذا عليهم أن يعملوا لدى شركة فيسبوك؟”، بأن تكون إجابتهم “لأن الناس سيتذكرون اسمائهم”.وكان الملياردير الأمريكي قد جَاهَرَ عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، عن رغبته في أن يزور كل ولاية في الولايات المتحدة العام لجاري

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