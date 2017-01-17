ماذا قال بوتين عن لقاء ترامب بعاهرات في موسكو؟‎ on January 17, 2017

شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء في أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التقى عاهرات في موسكو‎.

وقال:” إنه لا يعتقد أن ترامب التقى مع عاهرات في غرفة بأحد فنادق موسكو قبل عدة أعوام وذلك في إشارة إلى ملف لم يتم التحقق من صحته نشر الأسبوع الماضي ووصفه ترامب بأنه “زائف”.

ويدَّعي عملاء للمخابرات الروسية أن بحوزتهم معلومات شخصية وتوثيقات للرئيس الأمريكي المُنتخَب وهو في فندق بموسكو مع عاهرات.

وردَّ بوتين على سؤال لصحفي من وكالة أنباء “لايف” الموالية للكرملين عمّا إذا كان اطلع على ملفات أو تسجيلات مصورة تشير إلى أن ترامب التقى عاهرات قائلًا:” هذا رجل راشد وبغض النظر عن ذلك فهو رجل شارك لسنوات كثيرة في تنظيم مسابقات جمال، وله علاقات اجتماعية مع أجمل النساء في العالم”.

واستدرك بالقول: “أجد أنه من الصعب تصديق أنه هرع إلى فندق للقاء فتياتنا اللواتي ينتمين لمستويات اجتماعية متدنية”.

وقال:”هراء تام” أن تكون المخابرات الروسية تتبعت ترامب لجمع مواد من شأنها إلحاق الضرر به وكرر إنه لم يجتمع قط مع ترامب”.

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