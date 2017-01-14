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وفاة الكاتب والروائي الأمريكي وليام بيتر بلاتي

on January 14, 2017


توفي الكاتب والروائي الأمريكي وليام بيتر بلاتي الخميس عن عمر ناهز 89 عاما بعد معاناة من مرض سرطان الدم.

وليام بيتر بلاتي اشتهر برواية “طارد الأرواح الشريرة” التي أصدرها في 1971، رواية بيعت منها ثلاث عشرة مليون نسخة اقتبست بعد سنتين إلى فيلم رعب بنفس العنوان توج بجائزتي أوسكار.

وليام بيتر بلاتي

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