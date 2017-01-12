إطلاق مشروع إيراسموس+ حول ضمان الجودة في التعليم العالي on January 12, 2017

اطلق اليوم في بيروت مشروع جديد في إطار برنامج إيراسموس+ بعنوان “تقييم البرامج من أجل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات وشفافيتها” برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إيراسموس+ وتصل تكلفته إلى 881,555 يورو.

شارك في حفل الافتتاح الذي نظمته جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) ممثلون عن سفارات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن منظمات وطنية ودولية ناشطة في مجال التعليم، وممثلون عن مؤسسات تعليم عال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أكاديميين وطلاب.

لاسن

وقالت لاسن: “إن النجاح في سوق عمل عالمية تشهد تنافسية متزايدة يقتضي أن تلبي المؤهلات والبرامج المعايير العالمية”.

أضافت: “في حال أرادت مؤسسات التعليم العالي اللبنانية أن تواجه تحدياتها، فيجب أن يكون ضمان الجودة في صلب النظام. إنها مسألة استمرارية”.

وافاد بيان ان “المشروع الممتد لثلاث سنوات سيدعم مؤسسات التعليم العالي في وضع المعايير والمبادئ التوجيهية والإجراءات لتقييم برامجها ويساعد في تنظيم المؤهلات وتسهيل قراءتها. كما أنه سيوفر تدريبا للخبراء اللبنانيين من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات ويعزز بناء القدرات في مجال تقييم البرامج.

ويضم المشروع 23 شريكا، 14 من لبنان: وزارة التربية والتعليم العالي، و 12 جامعة لبنانية، وجمعية الصناعيين اللبنانيين.

9 من أوروبا: الجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، و3 هيئات ضمان جودة من أسبانيا وفرنسا، و5 جامعات أوروبية.

واشار البيان الى ان “الجامعات اللبنانية تواجه منافسة متزايدة إقليمية ودولية، بينما يواجه الطلاب تحديات في إيجاد فرص عمل. لذلك أقرت الجامعات اللبنانية بضرورة تقييم برامجها لتحسين الجودة وكسب ثقة الطلاب وأصحاب العمل والشركاء. ولزيادة قابلية توظيف الطلاب، يجب أن تكون البرامج الجامعية عملية أكثر وذات صلة ومتمحورة حول معطيات السوق.

وإيراسموس+ هو برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة، وسيخصص في عام 2017 ما يصل إلى 28 مليون يورو لآلية الجوار الأوروبي في الجنوب التي تغطي لبنان”.

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