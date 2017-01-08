صحيفة بريطانية: ترامب يعلن الحرب على المسلمين on January 8, 2017

قالت صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية إن دعوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل سفارة أمريكا في إسرائيل إلى القدس يمثل حربا معلنة على المسلمين حسب وصف مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن رغبة ترامب بنقل السفارة للقدس يمثل قلبا لسياسات الحكومة الأمريكية طوال سنوات سابقة، وخاصة بعد أن أكد مستشاريه أنها ضمن أولوياته التي سيبادر بتنفيذها فور تنصيبه.

وقالت إن خطته تعرضت للانتقاد من قبل مساعدي الرئيس أبو مازن الذين اعتبروه إعلانا للحرب على المسلمين، التي تفتح الباب لعواقب وخيمة ربما لن تكون في مصلحة أحد.

وحذر المسئولون الفلسطينيون من أن فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تنفيذ هذا القرار الذي سيجبرها على اتخاذ خطوة لمواجهته ومنع حدوثه.

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