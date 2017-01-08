رجل يهاجم كاهنا وأحد العاملين بكنيسة سانتا ماريا ميجورى البابوية في روما on January 8, 2017

قام رجل بالاعتداء على كاهن وأحد أمناء المقتينات المقدسة بكنيسة سانتا ماريا ميجوري البابوبة في روما، حسبما ذكرت وكالتا أنباء “أنسا” و”إيه دى إن كرونوس″ الإيطاليتان السبت.

وذكرت التقارير أن الرجل المعتدى هاجم الكاهن وأحد أمناء المقتنيات المقدسة بالكنيسة بقطعة من الزجاج المكسور فأصاب أحدهما بجروح خطيرة.

والقى القبض على المهاجم وهو إيطالى.



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ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم. وتعتبر كنيسة سانتا ماريا ميجوري واحدة من أربع كنائس بابوية كبرى في روما وهى ذات موقع مركزي بالقرب من محطة قطار تيرمينى. وتمثل الكنيسة أحد أهم المعالم السياحية في المدينة.وتم تشديد إجراءات الأمن عند مدخل الكنيسة فى أعقاب الحادث.