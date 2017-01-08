البيت الأبيض يتهم «إليسا» بتزوير الانتخاب لصالح ترامب on January 8, 2017

وضع البيت الأبيض الشابة الروسية إليسا شيفتشنكو على قائمة عقوبات، بعد شكوك بأنها ساعدت روسيا على التدخل فى قرصنة الانتخابات الأمريكية دعما للمرشح الجمهورى ترامب، حيث توفرت معلومات عن شركة «زد أو آر»، أنها مدت جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأبحاث تقنية.

ونفت شيفتشينكو مشاركتها فى أى أعمال لصالح الحكومة الروسية، حسب صحيفة «غارديان» البريطانية، ودافعت عن نفسها قائلة «إن البيت الأبيض ربما حظي على معلومات مزيفة أو «اساء تفسير الحقائق» وأضافت: «يبدو أن هاكر صغيرة وشركتها قليلة الحيلة هما اختيار مثالى لهذا الهدف (العقوبات) أنا لا أحاول أن أختبئ، أسافر كثيرا وأنا إنسانة ودودة. والأهم أننى لا أملك الكثير من المال ولا السلطة ولا العلاقات».

يشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية اعتبرت فى تقرير نشر الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن وحكومته، سعيا إلى تسهيل انتخاب ترامب، وجاء فى التقرير أن القرصنة كان هدفها أولا إلحاق الضرر برئاسة كلينتون المحتملة، ومن ثم دعم ترامب، ويستند التقرير إلى معلوماته من مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومى.

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