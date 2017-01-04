تغريم نائب فنلندي بعد تحريضه على المسلمين على فيس بوك on January 4, 2017

فرضت محكمة جزئية في فنلندا اليوم الأربعاء غرامة على تيفو هاكارينن النائب البرلماني عن حزب الفنلنديين القومي بعد نشره تدوينة على فيس بوك يدعو فيها إلى فنلندا بلا مسلمين، وقالت المحكمة إن الأمر يرقى إلى كونه تحريضا على مجموعة عرقية.

وكتب هاكارينن الذي ينتمي حزبه للائتلاف الحاكم هذه التدوينة تعليقا على هجوم بشاحنة في فرنسا في يوليو تموز الماضي، وأسفر عن مقتل 86 شخصا. وقال ممثلو الادعاء إن سائق الشاحنة المولود في تونس يعتنق أفكارا متشددة.

وقال هاكارينن في تدوينته إنه “ليس كل المسلمين إرهابيين لكن كل الإرهابيين مسلمون”، كما جاء في نص التدوينة.

وفرضت المحكمة الجزئية في جايفسكيلا بوسط فنلندا غرامة قدرها



1160 يورو (1210 دولارات) على هاكارينن الذي قبل الحكم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مساعده قوله أمام المحكمة إن النائب لم يكن على دراية بالقانون المتعلق بالأمر.

وقال حزب الفنلنديين، إنه سيناقش الشهر المقبل فرض عقوبات سياسية على هاكارينن.

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