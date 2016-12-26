معلومات جديدة مثيرة للجدل بشأن الطائرة الروسية المنكوبة on December 26, 2016

أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية، عن عدم إرسال الطائرة الروسية المنكوبة التي تحطمت فوق البحر الأسود، أي إشارات استغاثة، وبدأ محققون من الجيش الروسي بفتح تحقيق جنائي بتحطم الطائرة.

كما أفاد مصدر أمني لـ”وسائل إعلام روسية”، بأن المعلومات الأولية تشير إلى تحطم الطائرة بسبب عطل فني أو خطأ الطيار، وأن احتمالية عمل إرهابي استبعد، وكانت الأحوال الجوية مستقرة وليست سيئة.

كانت الطائرة الروسية، قد خضعت لأخر عملية صيانة في سبتمبر الماضي، إضافة إلى إجراء إصلاحات كبرى لها في ديسمبر 2014م، إضافة إلى أن الطيار الذي كان يقود الطائرة على وعي وخبرة كبيرة، وسجلاتها تظهر أنها عملت 7 آلاف ساعة منذ تصنيعها.

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