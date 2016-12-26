ليلة رأس السنة أطول بثانية هذا العام on December 26, 2016

ينتظر العالم بعد أيام قليلة ظاهرة فلكية يؤكد العلماء ضرورة حدوثها، وهي «قفزة الثانية» التي ستحدث في ليلة رأس السنة؛ إذ ستزيد ليلة الاحتفال ثانية واحدة بشكل مباشر على مدار ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسينتقل مؤشر الساعة من 11:59:59 إلى 11:59:60، قبل الوصول إلى منتصف ليلة رأس السنة، والتي تشير فيها الساعة إلى 00:00:00، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية. وتسمح هذه الظاهرة الفريدة من نوعها بضبط الساعات في العالم مع حركة الأرض، والتأكد من أنها أدقّ ما يمكن. وستحدث هذه الظاهرة قبل منتصف الليل بشكل مباشر هذا العام.

وتتسبب «قفزة الثانية» في بعض الفوضى والارتباك على شبكة الإنترنت، خصوصاً في الشركات النشطة والكبيرة، لذلك جهزت «غوغل» آلاتها التي تستخدم الخوادم في الوقت المناسب مع الثانية الزائدة.

ويؤكد العلماء أن هذه الثانية ضرورية، وإذا تم تجاوزها، فسيكون هناك فارق في التوقيت يصل إلى ثلاث دقائق بحلول العام 2100، ونصف ساعة في العام 2700.

وستضيف منظمة «الهيئة الدولية لدوران الأرض والنظم المرجعية» ومقرها باريس، ثانيةً على التوقيت العالمي في ليلة رأس السنة؛ إذ تُعتبر المسؤولة عن ضبط التوقيت الدولي، الذي ينظم الساعات في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن هذه الظاهرة حدثت للمرة الأولى في العام 1972، وتكررت 26 مرة منذ ذلك الوقت. وحدثت آخر مرة في 30 يونيو/ حزيران 2015 في 23:59:60. ويعلن عنها العلماء قبل موعدها بستة أشهر عبر الهيئة الدولية.

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