صحيفة بريطانية: بوتين قتل بالسم 2014.. وهذا هو الدليل on December 26, 2016

زعمت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن من يحكم روسيا حاليا ليس الرجل القوي المعروف لدى العالم فلادمير بوتين.

وادّعت الصحيفة أن فلادمير بوتين- زعيم الكي جي بي السابق- مات في 2014 ومن يحكم روسيا حاليا شخصا أخر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوتين ظل شوكة في خاصرة الغرب، حيث كرس نفسه منذ عام 1999 من أجل إعادة روسيا إلى المجد السابق.

وأكدت الصحيفة أن الصور توضح وجود تغيير في جسد الرئيس الروسي خلال السنوات الماضية، ما يثير تساؤلات حول هوية الرئيس الحالي.

وأكدت الصحيفة أن أصحاب نظرية المؤامرة يعتقدون وجود تغييرات جذرية في ظهور بوتين، وتناقضات واضحة في قدرته على التحدث بالألمانية.



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وذكرت الصحيفة أن أصحاب هذه النظرية، يؤكدون أن طلاقه من زوجته يعد “دليلا” على أن الرئيس الروسي الحالي ليس فلادمير بوتين الحقيقي.وأشارت الصحيفة أن هذه الأخبار أثارت الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي/ ما جعل البعض يعيد مشاهدة أشرطة فيديو يوتيوب من أجل كشف حقيقة هذه النظرية التي تؤكد أن الشخص الحالي هو على الأرجح تحت سيطرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.وذكرت الصحيفة أن البعض يؤكد أنه مات مسموما في أروقة الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.وتذكر الصحيفة أن هناك نظرية أخرى تقول إنه تم استبدال بوتين بهدوء في انقلاب سري في عام 2015، عندما اختفى بوتين في ظروف غامضة لم يظهر علنا لمدة 10 أيام بين 5 مارس و 15 مارس.ونقلت الصحيفة البريطانية أن زوجة بوتين أكدت في مقال بصحيفة ألمانية في عام 2015، قائلة : “زوجي، للأسف، مات منذ فترة طويلة.. لا يمكن أن أعترف بما حدث له.. الشخص البديل له هو إنسان رهيب”.