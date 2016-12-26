رويترز: إخلاء 3 محطات للقطارات في موسكو بعد تلقي تهديد بقنبلة من مجهول on December 26, 2016

رويترز: إخلاء 3 محطات للقطارات في موسكو بعد تلقي تهديد بقنبلة من مجهول.

هذا في وقت تشهد روسيا، اليوم الإثنين، يوم حداد غداة تحطم طائرة عسكرية في البحر الأسود، وعلى متنها 92 شخصاً، بينهم أعضاء في “جوقة الجيش الأحمر” كانوا متوجهين إلى سوريا للاحتفال بعيد رأس السنة مع الجنود المنتشرين هناك”.

وأثارت هذه الكارثة التي وقعت صباح الأحد بعيد إقلاع الطائرة من منتجع سوتشي، صدمة كبيرة في روسيا حيث تعتبر جوقة الجيش الأحمر أحد أهم رموز البلاد.

وصباح الإثنين، أكد وزير النقل، ماكسيم سوكولوف، الذي تحدث في ختام اجتماع للجنة الخاصة التي شكلت إثر الحادث، أن “الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة لا تشمل اليوم العمل الإرهابي”.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي أن “الأسباب يمكن أن تكون مختلفة. ويقوم أخصائيون في لجنة التحقيق بتحليلها”، مشيراً إلى “عطل فني أو خطأ في القيادة”.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في بيان أن فرق البحث عثرت حتى الآن على 11 جثة وأكثر من 150 قطعة من الطائرة. وأضاف أن 10 جثث نقلت إلى موسكو، حيث سيتم التعرف عليها.

وقالت السلطات الروسية التي وسعت دائرة عمليات البحث إنه “لم يعثر بعد على الصندوقين الاسودين لكن قائد القوات الجوية الروسية، فيكتور بونداريف، أكد أنه “واثق” من أنهما لم يتضررا، ويأمل في العثور عليهما الإثنين.

وأعلن الرئيس، فلاديمير بوتين، الإثنين يوم حداد وطني “على كامل الأراضي الروسية” ودعا إلى “فتح تحقيق معمق لتحديد أسباب الكارثة”.

وكانت الطائرة التي أقلعت من مطار تشكالوفسكي قرب موسكو توقفت في سوتشي للتزود بالوقود، وعلى متنها 84 راكباً وثمانية من أفراد الطاقم. وبين الركاب 64 من أعضاء “جوقة الجيش الأحمر” وثمانية عسكريين.

وكانوا في طريقهم إلى سوريا للاحتفال بعيد رأس السنة مع الجنود الروس المنتشرين في هذا البلد منذ سبتمبر(أيلول) 2015 دعماً لنظام بشار الأسد حليف روسيا.

وكانت الطائرة تقل أيضاً تسعة صحافيين من قنوات “بيرفي كانال” و”ان تي في” و”زفيزدا” ومسؤولين كبيرين مدنيين ومسؤولة كبيرة عن جمعية خيرية اليزافيتا غلينكا.

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