الجيش التركي: مقتل 30 مدنياً في هجوم ل”داعش” على مدينة الباب شمالي سوريا on December 26, 2016

الجيش التركي: مقتل 30 مدنياً في هجوم ل”داعش” على مدينة الباب شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي اليوم الاثنين، مقتل 30 مدنياً على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه تنظيم داعش أمس على مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وقال الجيش في بيان: “إن 30 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح بعد أن شن تنظيم هجوما بمدينة الباب لمنع الناس من الهرب”.



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ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في إطار عملية (درع الفرات) التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.وفي سياق متصل، انطلقت أمس الأحد، قافلة من التعزيزات العسكرية من مدينة إسطنبول، باتجاه المناطق الحدودية لسوريا.وذكرت وكالة “الأناضول”، أنّ القافلة تشمل 10 عربات مدرعة تستخدم لنقل الجنود، وثمان آليات قتالية، محمّلة على شاحنات تابعة للجيش التركي.