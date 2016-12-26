عاجل: اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا on December 26, 2016

عاجل.. وسائل إعلام : اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا إثر إصابته بعيار ناري في الرأس.

رابع شخصية تقتل في روسيا خلال أيام بعد السفير الروسي في تركيا ثم وكيل الخارجية ، الذي وجد مقتولاً في منزله برصاصة في الرأس و كان التصريح الرسمي بالإنتحار ، ثم قائد الشرطة العسكرية والآن مندوب روسيا في الناتو ، ممثل روسيا في الحلف الأطلسي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل مندوبها لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا بطلق ناري في الرأس، وقالت وسائل الإعلام الروسية إن المندوب “يفس شانديلون” قتل في أحد شوارع العاصمة البلجيكية في عملية اغتيال ما زالت ملابساتها غامضة،

وسبق للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، إعلان يوم غد الاثنين يوم حداد على ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت صباح اليوم الأحد، في البحر الأسود وقتل على متنها نحو 92 شخصاً.

ويعد “شانديلون” ثالث دبلوماسي روسي يقتل هذا الأسبوع، بعد مقتل كل من وكيل الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، ومقتل السفير الروسي لدى أنقرة على يد رجل أمن تركي خلال زيارته معرضاً فنياً في العاصمة التركية.

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