إيكيا تدفع 50 مليون دولار كتعويض عن وفاة 3 أطفال بسبب أثاثها on December 26, 2016

وافقت شركة إيكيا السويدية للأثاث المنزلية على دفع مبلغ 50 مليون دولار لأولياء أمور 3 أطفال صغار قتلوا بعد أن أطاحت بهم خزانة حفظ الحاجيات المنزلية.

توفي الأطفال الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية، وذلك بسبب خزانة Malm المصنعة من قبل شركة إيكيا، حيث من الممكن أن تصبح خطيرة للغاية في حال لم تُثبت في الجدار.

وقالت جانيت ماغي من أبل ، مينيسوتا، والتي توفي ابنها تيد البالغ من العمر 22 شهرا بعد أن وقعت خزانة Malm عليه في فبراير/شباط الماضي: “نحن لا نريد للآباء الآخرين تجربة ما كنا مجبرين على تحمله”.

وأضافت جانيت: “لقد كان الأمر مأساويا ومفجعا بالنسبة لنا، ولا يمكن لأي مبلغ مالي مهما بلغت قيمته تعويضنا عن فقداننا”.

ويذكر أن الشركة السويدية عرضت مؤخرا مجموعة من الأدوات لتأمين الخزائن، كما أطلقت حملة دعائية لتنبيه العملاء من الأخطار المحتملة.

وأقدمت إيكيا قبل 6 أشهر على خطوة غير مسبوقة باستدعاء 28 مليون قطعة من الأثاث الخطرة على حياة الأطفال، حيث كان الملايين منها من مجموعة Malm.

قُتل الطفل تيودور “تيد” عندما سقطت خزانة Malm المكونة من 6 أدراج عليه، وذلك في 22 فبراير/شباط الماضي. وقد ظن الوالدان حين ذاك أن الطفل نائم ولم يدركوا أنه توفي إلا بعد فوات الاوان.



وقال محامي العائلة، آلان فيلدمان، في حديث مع موقع Philly.com في إبريل/نيسان الماضي: “إن الأهل لم يسمعوا صوت سقوط الخزانة، ولم يسمعوا صوت تيد وهو يصرخ”.

وفي فبراير/شباط 2014، قُتل الطفل كوران كولاس البالغ من العمر عامين وهو من West Chester في ولاية بنسلفانيا، وذلك عندما سقطت خزانة Malm التي كان يحاول الصعود عليها.

وبعد 4 أشهر من هذه الحادثة، توفي طفل آخر عمره سنتين أيضا واسمه كامدن إليس من واشنطن، بعد 4 أيام من وضع جهاز التنفس الصناعي له، متأثرا بالكدمات الحاصلة نتيجة سقوط خزانة من 3 أدراج عليه.

وانتهت هذه القضية التي رُفعت ضد شركة إيكيا بعد وقت قصير من تسلمها الوثائق، حيث حاولت الحفاظ على سريتها. ويذكر أن إيكيا رفضت سابقا طلب القاضي جون ميلتون من فيلادلفيا بتسليم الوثائق، على الرغم من تأكيده أن الوثائق لن تنشر للعموم وستُسلم للشركة بعد الإطلاع عليها، على شرط أن لا يتم التخلص منها.

وافقت إيكيا أيضا كجزء من التسوية على دفع مبلغ 50 ألف دولار لمستشفيات الأطفال الثلاثة، وسيتم تقسيم مبلغ الـ 50 مليون دولار بالتساوي بين العائلات الثلاثة.

جدير بالذكر، أن أثاث إيكيا تسببت بمقتل 7 أطفال منذ عام 1989، و 5 حالات كانت بسبب مجموعة خزائن Malms.

وفي عام 2008، دفعت إيكيا مبلغ 2.3 مليون دولار لعائلة الطفلة كاتي إليز لامبرت البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك بعد أن لقيت حتفها عندما سقطت خزانة إيكيا عليها الموجودة في غرفة نومها.



التعليقات