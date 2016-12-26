إيران تعلن الحرب.. مسؤول إيراني: دول الخليج عاجزة عن مواجهتنا on December 26, 2016

قال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال بيمان جعفري طهراني، إن بلاده تُخطط لمزيد التوسع في طاقاتها العسكرية البحرية، بإطلاق مدمرة جديدة، والتخطيط لبناء حاملة طائرات عسكرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال طهراني، إن إيران تقع في منطقة تضم مجموعةً من المضائق الحساسة، يمر عبرها أغلب النفط والغاز في العالم مثل مضيق هرمز، الذي يشهد تصدير 17 مليون برميل نفط يومياً.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “مساحة الرقعة المائية لمهمات القوة البحرية الإيرانية ممتدة على أكثر من مليوني كيلومتر مربع”.

وكشف طهراني خطط بلاده للتوسع في القدرات العسكرية البحرية، بالاعتماد على “الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات”، مضيفاً أن طهران تُخطط لصنع حاملة طائرات إيرانية، وهو المشروع الذي يعد “من الإمكانيات التي نُفكر فيها، ومن الأهداف التي تحظى باهتمامنا، وسنصل إلى ذلك خطوةً، فخطوة في ضوء ما حققناه من نجاحات باهرة في صنع المعدات العسكرية”.

واستعرض المسؤول العسكري حسب الوكالة، إنجازات البحرية الإيرانية في الحرب ضد العراق، مؤكداً من جهة أخرى أن أياً من دول الخليج “ليست قادرة على مواجهة إيران، هذا الأمر ليس شعاراً بل حقيقة قائمة”.

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