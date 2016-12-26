أمريكا تطلب من الزائرين الكشف عن حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية on December 26, 2016

بدأت سلطات الجمارك وأمن الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال طلبات كشف معلومات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمسافرين الأجانب الذين يستخرجون طلبات الدخول للولايات المتحدة عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى فيزا. وقال موقع قناة “العربية” أن هذا الإجراء يعد امتدادا لقرار صادر في يونيو الماضي يسمح للسلطات بطلب هذه المعلومات من المسافرين، حيث يطلب منهم ملء نموذج إلكتروني خاص بجمع هذه المعلومات. وتهدف الحكومة الأمريكية من هذا القرار، وفقاً لتصريحات مسؤولين، إلى تفادي أي تهديدات محتملة، كما أوضح مسؤولون أن تقديم هذه المعلومات يظل اختيارياً في الوقت الحالي. إلا أن منظمات حقوقية قد أشارت إلى أن عدم تزويد الزائر للسلطات بتلك المعلومات قد يدل على أنه نقطة شك بالنسبة للسلطات مما قد يستدعي تدقيقاً إضافياً على ذلك المسافر.



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