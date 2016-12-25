مسلحون يخطفون فرنسية – سويسرية في مالي on December 25, 2016

أفادت مصادر متطابقة في مالي أن مسلحين خطفوا السبت، مواطنة فرنسية-سويسرية تعمل في المجال الإنساني في غاو شمال البلاد.

خطفت مواطنة فرنسية-سويسرية السبت في غاو بشمال مالي بيد مسلحين، وفق ما علم من مصدر أمني مالي ونائبين محليين. حيث أفاد المصدر الأمني “لقد خطفت السبت بيد رجال مسلحين في غاو. وبدأنا على الفور عمليات المطاردة” للعثور على الخاطفين.

ولم يورد المصدر شيئا عن هوية الخاطفين ولا ملابسات عملية الخطف. كما أثبت الخطف نائبان محليان في مدينة غاو التي تقع على بعد 1200 كلم شمال شرقي العاصمة باماكو. وذكر أحدهما إن المخطوفة تعمل في المجال الإنساني. فيما ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي بباريس “لدينا هذه المعلومة ونحن بصدد التثبت منها”.

ولا تزال بعض مناطق شمال مالي خارج سيطرة السلطات المالية والقوات الأجنبية التي تشارك في تدخل عسكري أجنبي في البلاد لطرد مجموعات جهادية.

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