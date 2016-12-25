للمرة الثانية اليوم: اصطدام طائرة حربية سوخوي 27 في مطار روسي on December 25, 2016

عاجل: اصطدام طائرة عسكرية حربية من طراز سوخوي 27 في مطار شيرميتيغو الروسي.

هذا في وقت حصل صباحا حادث سقوط الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، بعد بضعة أيام من اغتيال أندريه كارلوف السفير الروسي في تركيا، حاملًا مجموعة من التساؤلات والشبهات حول أسبابه تفوق حادث الاغتيال، يبدو أولها حضورًا في الأذهان الشكوك حول إسقاط الطائرة بعملية إرهابية متعمدة.

تعتبر قاعدة «حميميم» العسكرية السورية مركز انطلاق الطائرات الروسية لقصف مواقع الفصائل المسلحة في سوريا، بالاتفاق مع القيادات العسكرية والسيلسية بنظام الرئيس بشار الأسد. وتقع في بلدة حميميم، على بعد 19 كيلومتر من محافظة اللاذقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل.



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وقد كانت القاعدة صغيرة المساحة ومخصصة للطيران المروحي السوري، حتى وقعت روسيا مع سوريا اتفاقًا في أغسطس 2015 يمنح القوات العسكرية الروسية الحق في استخدامها، في أي وقت ودون مقابل إلى أجل غير مسمى. واضطلعت القوات الروسية في أغسطس 2016 بتوسعة القاعدة لتجهيزها لسلاح الطيران بشكل خاص، باعتباره صاحب النصيب الأكبر في تقديم العون والغطاء الجوي للجيش السوري والقوات الشيعية الحليفة له، كي تتمكن من تحرير المدن السورية.وشملت التوسعة تطوير القاعدة لتصبح مجهزة بشكل متكامل للأغراض الجوية العسكرية، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية تسمح بإقامة دائمة للجنود الروس فيها، وتم تخزين طائرات من طراز سوخوي ومروحيات هجوم وطائرات تجسس إليكتروني في القاعدة، وتزويدها بمنظومة صواريخ «S 400» المتطورة للدفاع الجوي.الوسائل الإعلامية المؤيدة للفصائل الإسلامية في سوريا، ومنها قناة «الجزيرة» القطرية، قالت أن روسيا استخدمت القاعدة لقصف المدن السورية «بحجة» القضاء على الإرهاب، فيما تسببت في قتل وإصابة الآلاف الذين جاء أغلبهم من المدنيين.وبدأت الصفحة الرسمية للقاعدة تحت روسيا، والتي حملت اسم «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» باللغتين العربية والروسية، تكثيف الحديث عن الإنجازات الروسية في الصراع السوري، والاتجاه إلى توسعة أكبر لهذا الدور. حيث أشارت إلى اتصال هاتفي بين الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اختتمه الأخير بقوله: «بإمكان واشنطن أن تغير الواقع كما تريد، لكن ليس بعد الآن».وأكدت الصفحة أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء الخارجية من إيران وتركيا وروسيا، حول الوضع السوري، «ستُترجم الى أفعال حقيقية على الواقع في سوريا مع بداية العام القادم، وستُعلن تفاصيلها الكاملة على الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الإجتماعي». كما أعلنت أن الشرطة العسكرية الروسية العسكرية سوف تنتشر في مدينة حلب المحررة حديثًا، بناءً على طلب القيادة السورية، بهدف «الحفاظ على أمن المنطقة وتنظيمها في ظل تعدد القوى العسكرية على الأرض».