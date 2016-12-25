عاجل: اختفاء طائرة روسية بعد إقلاعها من باتجاه اللاذقية وعلى متنها 70 شخصا on December 25, 2016

عاجل..؟ اختفاء طائرة روسية: اختفاء طائرة عسكرية روسية بعد إقلاعها من سوتشي باتجاه اللاذقية وعلى متنها 70 شخصا.

وسائل إعلام روسية تكلمت عن اختفاء طائرة عسكرية من نوع تو 154 بعد دقائق من اقلاعها من مطار سوتشي وعلى متنها 70 راكبا.

وكالة “نوفوستى” الروسية اعلنت عن اختفاء طائرة روسية بعد لإقلاعها من مطار سوتشي وعلى متنها 70 شخصا، وفق نبأ عاجل عبر قناة “إكسترا نيوز”.

فقد فقد المراقبون الجويون في مدينة سوتشي جنوب روسيا الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول الاتصال بطائرة “تو-154” بعد دقائق من إقلاعها.

ووفق المعلومات الأولية تعود الطائرة لوزارة الدفاع الروسية ويوجد حوالي 70 راكبا على متنها، هذا حسب بعض المصادر، بينما ترجح مصادر أخرى دون أن تؤكد أن الطائرة لوزارة الدفاع، وأنها تقل حوالي 100 راكب.

واختفت الطائرة من الرادار حين نفذت مناورة فوق المياه الروسية بالبحر الأسود.

وحسب وكالة “إنترفاكس” أقلعت الطائرة الساعة 5:20 بتوقيت موسكو واختفت من الرادار بعد 20 دقيقة أي الساعة 5:40.

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