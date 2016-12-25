اجلاء 54 الف شخص في مدينة المانية بسبب قنبلة تعود الى الحرب الثانية on December 25, 2016

اجلي 54 الف شخص من مدينة اوغسبورغ الالمانية الاحد بعد العثور على قنبلة تعود الى الحرب العالمية الثانية، فيما تعمل الاجهزة المختصة على تفكيكها، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية.

وبدأت عملية الاجلاء صباح الاحد فيما يحتفل السكان بعيد الميلاد، وشارك فيها 900 شرطي، وهي الاكبر من نوعها في المانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتبلغ زنة القنبلة طنا و800 كيلوغرام، وقد عثر عليها في ورشة بناء في هذه المدينة الواقعة في جنوب المانيا.

وضربت السلطات طوقا امنيا شعاعه 1500 متر حول المكان.

وقال كورت غريبل رئيس بلدية المدينة في مقطع فيديو نشر على موقع تويتر « ادعو كل الاشخاص المعنيين الى مغادرة المنطقة ان كان ذلك ممكنا ».

ودعا غريبل كل من له اصدقاء او اقارب في المنطقة الى التثبت من انهم وجدوا مكانا يمضون فيه الوقت اللازم لتفكيك القنبلة.

وخصصت السلطات مدارس ونوادي ليتواجد فيها خصوصا الاشخاص المسنون الذين لا يجدون مكانا آخر، قبل العودة الى منازلهم في المساء على أقرب تقدير.

وبعد اكثر من سبعين عاما على انقضاء الحرب العالمية الثانية ما زال التراب الالماني يضم كثيرا من الاجسام غير المنفجرة التي القتها طائرات الحلفاء.

وغالبا ما تظهر هذه القنابل في ورشات البناء.

وتقدر السلطات وجود ثلاثة الاف قنبلة في برلين

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