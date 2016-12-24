فضيحة جنسية تهز ولاية أمن مكناس on December 24, 2016

اهتزت ولاية أمن مكناس، مؤخرا، على وقع فضيحة جنسية كان بطلها هو رئيس المصلحة الولائية الإدارية (SAP)، المتهم بالتحرش جنسيا بثلاث شرطيات بولاية أمن العاصمة الإسماعيلية.

الشرطيات الثلاث، ضاق ذرعهن بتصرفات المسؤول المذكور، و قررن توجيه شكاية مباشرة في الموضوع إلى عبد اللطيف الحموشي دون المرور على السلم التراتبي.

شكاية حملها المدير العام لـDGSNعلى محمل الجد، و أوفد على إثرها فرقة من المفتشية العامة للأمن الوطني، التي استمعت إلى المشتكيات اللواتي سردن أمام أعضاء لجنة التفتيش، ما يتعرض له من مضايقات و تحرش جنسي من طرف المسؤول الأمني المذكور.

و بناء على تقرير اللجنة قرر عبد اللطيف الحموشي إعفاء المشتكى به من مهامه و تنقيله بدون مهمة إلى مدينة طنجة.

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